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16:38, 19 Июня 2017

ВИДЕО: Под Петрозаводском взорвался железнодорожный трансформатор

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Видеорегистратор очевидца запечатлел взрыв трансформаторной подстанции у железнодорожного переезда на Шуйском шоссе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец разместил видео, на котором запечатлел, как 16 июня в Прионежском районе, на Шуйском шоссе, недалеко от ж/д переезда в Мелиоративном, взорвалась трансформаторная подстанция.

Горела трансформаторная подстанция, установленная на опоре воздушной линии электропередачи в районе железнодорожного переезда.

Взрыв сопровождался яркой вспышкой, хлопком и дымовой шапкой.

Элементы трансформатора разлетелись в стороны на несколько метров. Часть из них упала на проезжую часть дороги.

Отметим, что в МЧС Карелии данную информацию не подтвердили.

В пресс-службе ОЖД пообещали прокомментировать данное происшествие.

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Комментарии

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ненец
2017-06-19 17:41:05
Карелия без фойерверков и не Карелия вовсе. Это транс тарифы не выдержал.
Беня
2017-06-19 17:16:17
Железнодорожный значит? А врывается как осколочно-фугасный. Хорошо, шо его в метро пронести нельзя :(
Гость
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