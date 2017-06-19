ВИДЕО: Под Петрозаводском взорвался железнодорожный трансформатор

Видеорегистратор очевидца запечатлел взрыв трансформаторной подстанции у железнодорожного переезда на Шуйском шоссе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец разместил видео, на котором запечатлел, как 16 июня в Прионежском районе, на Шуйском шоссе, недалеко от ж/д переезда в Мелиоративном, взорвалась трансформаторная подстанция.

Горела трансформаторная подстанция, установленная на опоре воздушной линии электропередачи в районе железнодорожного переезда.

Взрыв сопровождался яркой вспышкой, хлопком и дымовой шапкой.

Элементы трансформатора разлетелись в стороны на несколько метров. Часть из них упала на проезжую часть дороги.

Отметим, что в МЧС Карелии данную информацию не подтвердили.

В пресс-службе ОЖД пообещали прокомментировать данное происшествие.