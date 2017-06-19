ВИДЕО: Под Петрозаводском взорвался железнодорожный трансформатор
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Видеорегистратор очевидца запечатлел взрыв трансформаторной подстанции у железнодорожного переезда на Шуйском шоссе.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец разместил видео, на котором запечатлел, как 16 июня в Прионежском районе, на Шуйском шоссе, недалеко от ж/д переезда в Мелиоративном, взорвалась трансформаторная подстанция.
Горела трансформаторная подстанция, установленная на опоре воздушной линии электропередачи в районе железнодорожного переезда.
Взрыв сопровождался яркой вспышкой, хлопком и дымовой шапкой.
Элементы трансформатора разлетелись в стороны на несколько метров. Часть из них упала на проезжую часть дороги.
Отметим, что в МЧС Карелии данную информацию не подтвердили.
В пресс-службе ОЖД пообещали прокомментировать данное происшествие.
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