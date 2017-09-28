ВИДЕО: Под Рязанью учительница избила школьника на уроке

Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося и изучают видеозапись, опубликованную в Интернете.

В школе в Старожиловском районе Рязанской области учительница избила ребёнка на уроке. Как отметили в пресс-службе УМВД России по региону, в связи с этим полиция начала проверку, сообщает life.

Видео, на котором запечатлён конфликт, появилось в Интернете пару часов назад и уже набрало несколько тысяч просмотров. На кадрах видно, как учительница сначала при всех отчитывает школьника, затем бьёт рукой по столу, а потом и вовсе замахивается на ребёнка учебником. После этого подросток, пообещав сходить к директору, забирает свои вещи и уходит из класса.