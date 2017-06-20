ВИДЕО: Поисково-спасательная операция на Ладоге, снятая с вертолета, - эксклюзивные кадры журналиста "Столицы на Онего"

Корреспондент "Столицы на Онего" вместе со спасателями принимает участие в поиске подростков, исчезнувших в Питкярантском районе Карелии после опрокидывания лодки на Ладожском озере.

В данный момент корреспондент "Столицы на Онего" вместе со спасателями принимает участие в поиске троих подростков, исчезнувших в Питкярантском районе Карелии после опрокидывания лодки на Ладожском озере. Как передает журналист, поиски сейчас ведутся только на воде. Квадрат поисков - 36 километров. На кадрах съемки, сделанной с вертолета, видны две лодки спасателей и стоянка поисковиков.

В воздух на вертолете поднимались глава МЧС Карелии Сергей Шугаев и руководитель Комитета по делам ГО и ЧС Николай Федотов.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.