09:58, 20 Июня 2017
ВИДЕО: Появилось видео эвакуации людей с парохода в Карелии
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Опубликовано первое видео эвакуации людей с севшего в Карелии на мель теплохода.
Как рассказал "Столице на Онего" источник в экстренных службах, теплоход сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района. На судне находятся 132 пассажира и 62 члена экипажа.
В настоящее время идет эвакуация людей.
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