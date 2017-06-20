ВИДЕО: Появилось видео эвакуации людей с парохода в Карелии

Опубликовано первое видео эвакуации людей с севшего в Карелии на мель теплохода.

Как рассказал "Столице на Онего" источник в экстренных службах, теплоход сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района. На судне находятся 132 пассажира и 62 члена экипажа.

В настоящее время идет эвакуация людей.