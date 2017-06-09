ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает людей с игрушечными деньгами

Молодых людей разыскивают за преступление, совершенное в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскиваются молодые люди, которые 28 апреля приобрели продукты в магазине на улице Красноармейской и рассчитались за них "билетом банка приколов". В действиях граждан содержатся признаки мошенничества.

Просим всех, кто узнал мужчин на видео или располагает информацией об их местонахождении, сообщить в полицию по телефонам 8-953-546-21-10, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).