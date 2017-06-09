16:28, 09 Июня 2017
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает людей с игрушечными деньгами
По теме
Загрузка...
Молодых людей разыскивают за преступление, совершенное в магазине, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскиваются молодые люди, которые 28 апреля приобрели продукты в магазине на улице Красноармейской и рассчитались за них "билетом банка приколов". В действиях граждан содержатся признаки мошенничества.
Просим всех, кто узнал мужчин на видео или располагает информацией об их местонахождении, сообщить в полицию по телефонам 8-953-546-21-10, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
02.06.2017, 12:03
04.06.2017, 10:07
Аналитика
Сегодня 11:26
Политкухня
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
Чтиво
Сегодня 14:57
Без политики
Первым заработал фонтан на Студенческом бульваре.
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
Медиа
Сегодня 15:31
Афиша
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии