ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в кепке

Момент похищения из гипермаркета попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска разыскивает гражданина, возможно, причастного к хищению имущества из магазина. 12 октября в 18 часов в одном из строительных гипермаркетов микрорайона Древлянка был похищен товар. В совершении правонарушения подозревается мужчина в кепке, запечатленный на видеозаписи.

Полиция просит всех, кто узнал данного гражданина на видео, или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (953) 540-39-38, 8 (953) 547-39-40, 8(8142) 755-000, или 02 (с мобильного - 102).

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