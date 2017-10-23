16:09, 23 Октября 2017
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в кепке
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Момент похищения из гипермаркета попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска разыскивает гражданина, возможно, причастного к хищению имущества из магазина. 12 октября в 18 часов в одном из строительных гипермаркетов микрорайона Древлянка был похищен товар. В совершении правонарушения подозревается мужчина в кепке, запечатленный на видеозаписи.
Полиция просит всех, кто узнал данного гражданина на видео, или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (953) 540-39-38, 8 (953) 547-39-40, 8(8142) 755-000, или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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