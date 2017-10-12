10:09, 12 Октября 2017
ВИДЕО: Полуразрушенную детскую поликлинику в Петрозаводске разбирают вручную
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На проспекте Ленина в Петрозаводске продолжается демонтаж исторического здания бывшей детской поликлиники.
Как сообщили журналисты "ГТРК "Карелия", памятник культуры разбирают вручную под наблюдение Комитета по охране объектов культурного наследия. Использовать бензопилы запрещено.
Уцелевшие бревна предполагается использовать при реконструкции, сгнившие и поврежденные огнем конструкции здания, а это 70%, утилизируют.
Как будет выглядеть здание после реконструкции, пока неясно — окончательный проект все еще находится на доработке.
Подробности смотрите в репортаже.
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