ВИДЕО: После столкновения автомобилей на Горького к участникам ДТП побежали очевидцы

В Петрозаводске в воскресенье произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Одна легковушка двигалась по улице Горького, другая – по Анохина.

Столкновение автомобилей произошло на глазах у нескольких человек, которые побежали к участникам ДТП после случившегося.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

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