ВИДЕО: Правоохранительные органы должны заняться ситуацией с разбитыми дорогами Петрозаводска, считает Ульянов

Своим мнением о работах, проведенных в прошлом году по ремонту городских магистралей за счет федеральных средств, поделился лидер карельских коммунистов, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

В эфире программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов заявил о необходимости проверки правоохранительными органами ремонта петрозаводских дорог, произведенного в 2016 году за счет федеральных средств, поскольку этот ремонт не пережил осенне-зимний сезон.

"Внятную позицию правоохранительных органов мы сейчас не наблюдаем. Когда у нас от 50 до 80 процентов дорог, отремонтированных в прошлом году, приходят в негодность, значит, должны понести ответственность виновники данной ситуации. Здесь правоохранительные органы должны дать правовую оценку", - сказал Ульянов.

Кроме этого, он подверг критике практику контроля за ремонтом дорог общественниками.

"Это был придуманный технологами предвыборный пиар, сами знаете какой партии. Не будем ее рекламировать".