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15:22, 09 Июня 2017

ВИДЕО: Правоохранительные органы должны заняться ситуацией с разбитыми дорогами Петрозаводска, считает Ульянов

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Своим мнением о работах, проведенных в прошлом году по ремонту городских магистралей за счет федеральных средств, поделился лидер карельских коммунистов, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

В эфире программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов заявил о необходимости проверки правоохранительными органами ремонта петрозаводских дорог, произведенного в 2016 году за счет федеральных средств, поскольку этот ремонт не пережил осенне-зимний сезон. 

"Внятную позицию правоохранительных органов мы сейчас не наблюдаем. Когда у нас от 50 до 80 процентов дорог, отремонтированных в прошлом году, приходят в негодность, значит, должны понести ответственность виновники данной ситуации. Здесь правоохранительные органы должны дать правовую оценку", - сказал Ульянов. 

Кроме этого, он подверг критике практику контроля за ремонтом дорог общественниками.

"Это был придуманный технологами предвыборный пиар, сами знаете какой партии. Не будем ее рекламировать".  

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Комментарии

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Гарик
2017-06-09 15:57:06
Запрос по Любарскому сделал ??О ДТП на дорогах.
Инженер Брунс
2017-06-09 15:36:43
какой умный!!!! Ему бы на Плутоне правительством руководить.
Онего
2017-06-09 15:25:42
операция "Должник", продолжение.....
Гость
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