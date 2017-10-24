19:10, 24 Октября 2017
ВИДЕО: Премьеру "Матильды" в Петербурге омрачила бомбёжка фекалиями
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Кинокартина об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит в российский прокат 26 октября, но она уже вызвала большой резонанс в обществе.
В Санкт-Петербурге сегодня, 24 октября, проходит премьера нашумевшей исторической ленты "Матильда" Алексея Учителя.
Противники показа фильма принесли в Мариинский театр неожиданные "презенты" и закидали красную ковровую дорожку фекалиями в знак протеста, сообщает life.
Ранее около Мариинского театра перед премьерой "Матильды" прошло молитвенное стояние. Небольшая группа людей читала молитвы и пела псалмы у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову.
Добавим, в преддверии показа кинокартины в Мариинском театре были усилены наряды полиции.
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