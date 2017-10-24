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Новости. Общество
19:10, 24 Октября 2017

ВИДЕО: Премьеру "Матильды" в Петербурге омрачила бомбёжка фекалиями

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Кинокартина об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит в российский прокат 26 октября, но она уже вызвала большой резонанс в обществе.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 октября, проходит премьера нашумевшей исторической ленты "Матильда" Алексея Учителя.

Противники показа фильма принесли в Мариинский театр неожиданные "презенты" и закидали красную ковровую дорожку фекалиями в знак протеста, сообщает life.

Ранее около Мариинского театра перед премьерой "Матильды" прошло молитвенное стояние. Небольшая группа людей читала молитвы и пела псалмы у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову.

Добавим, в преддверии показа кинокартины в Мариинском театре были усилены наряды полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Нетрофимыч
2017-10-24 19:35:28
Если уж создатели фильма и его поклонники так прониклись личностью императора, то лучшее, что они могут сделать - помолиться за упокой его души и душ убиенных членов его семьи, причисленных к Новомученикам и Исповедникам Российским.
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