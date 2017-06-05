12:38, 05 Июня 2017
ВИДЕО: Президент Молдовы показал, как рыбачил в Карелии
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Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал в Facebook снимки и видео из Карелии.
В Карелии президент Молдовы провел выходные с женой Галиной и сыновьями, сообщается на сайте "Блокнот".
На видео глава государства высыпает из мешка пойманную рыбу, под радостные возгласы членов своей семьи.
"Провели выходные в гостях у моего друга, депутата Госдумы Нилова Олега Анатольевича, - рассказал президент Молдовы. - Очень красивая природа Карелии. Спасибо за гостеприимство".
В Карелию Игорь Додон заехал по завершении Петербургского международного экономического форума.
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