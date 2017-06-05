ВИДЕО: Президент Молдовы показал, как рыбачил в Карелии

Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал в Facebook снимки и видео из Карелии.

В Карелии президент Молдовы провел выходные с женой Галиной и сыновьями, сообщается на сайте "Блокнот".

На видео глава государства высыпает из мешка пойманную рыбу, под радостные возгласы членов своей семьи.

"Провели выходные в гостях у моего друга, депутата Госдумы Нилова Олега Анатольевича, - рассказал президент Молдовы. - Очень красивая природа Карелии. Спасибо за гостеприимство".

В Карелию Игорь Додон заехал по завершении Петербургского международного экономического форума.