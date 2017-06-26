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12:03, 26 Июня 2017

ВИДЕО: Проблемы безопасности на воде нужно решать комплексно, увеличение штрафов ничего не даст, заявил Ульянов

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал трагедию с подростками на Ладоге.

По мнению депутата, такие трагедии можно предотвращать. Однако, сейчас силы МЧС вместо профилактики фактически занимаются только поисками пропавших на воде, то есть последствиями свершившегося. 

"Такие трагедии происходят не только у нас в республике, а повсеместно, где есть большие водоемы. То, что мы сейчас видим – это уже post factum. Естественно здесь надо вспоминать опыт советский, когда были спасатели на всех крупных водоемах, когда время подхода спасательного катера или лодки не превышало полчаса. Сейчас мы становимся заложниками пресловутой оптимизации, когда пытаются на всем сэкономить. И власти формально подходят к таким проблемам.

Карательные меры и ужесточение законодательства о правилах поведения на воде, увеличение штрафов ничего не дадут, эти меры не могут повсеместно проводиться, в любое время дня и ночи. Поэтому проблему нужно решать комплексно. И начинать со школ. У нас есть, конечно, уроки ОБЖ, но надо объяснить детям, что такое вода, особенно, вода на севере", - сказал Ульянов.

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