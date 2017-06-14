15:56, 14 Июня 2017
ВИДЕО: Прыжок в Петрозаводск
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Захватывающие кадры участника всероссийских соревнований по парашютному спорту.
В паблике "Живой Петрозаводск" размещено захватывающее видео участника всероссийских соревнований по парашютному спорту.
"Прыжки на точность приземления. "Кижские купола 2.0".
"Республика Карелия, г.Петрозаводск. Вертолет Ми-8. Парашют Мальва-24-Аксиома", - написано в комментариях в ролику.
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