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10:11, 23 Июня 2017

ВИДЕО: Путешественника из Красноярска не пустили на водопад "Кивач" в Карелии

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Сотрудники заповедника "Кивач" в Карелии не пустили путешественника из Красноярска посмотреть на водопад, так как у него не было денег на билет.

В Сети путешественник из Красноярска выложил видео, на котором запечатлел, как он пытается без билета пройти на территорию заповедника "Кивач".

- С вас 375 рублей, - строго говорит ему кассир заповедника.
- У меня нет 375 рублей, можно я просто сфотографируюсь на фоне водопада и уйду, мы сюда из Красноярска пришли. Я путешественник.
- Нет денег - идите обратно в Петрозаводск, - посоветовала кассир.

Путешественник попытался попасть на территорию в обход через лес, но был остановлен охранником, который пообещал составить на него административный протокол за незаконное нахождение на территории заповедника.

Мы не знаем, чем завершился разговор сотрудника "Кивача" и путешественника, а также не владеем информацией, сколько человек было с туристом из Красноярска (за кадром слышен женский голос), поэтому узнали подробности в самом заповеднике.

За комментарием по поводу видеоролика "Столица на Онего" обратилась к руководству заповедника "Кивач".

- Может ли обычный путешественник посмотреть водопад "Кивач" бесплатно?
- У нас заведен такой порядок, установленный Минприроды России, что посещение музея под открытым небом - заповедника "Кивач", куда входит и водопад Кивач, является платным. Плата установлена Москвой, Минприроды России - только за деньги. В исключительном случае дирекция может рассмотреть вопросы. Если фотограф профессиональный и будет снимки предоставлять, то разрешим. Но к нам никто не обращался, если обращаются, мы разрешаем фотосъемку. Стоимость посещения составляет 150 рублей для взрослого и 75 рублей для льготников, - сказал Станислав Логинов, замдиректора по охране территории заповедника "Кивач".

Об инциденте с путешественником руководство "Кивача" ничего не знает.

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