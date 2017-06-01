ВИДЕО: Путин вручил орден "Родительская слава" семье из Петрозаводска

Семья Новик из Петрозаводска, воспитывающая восьмерых детей, удостоена высокой награды.

В Кремле 31 мая накануне международного Дня защиты детей президент Владимир Путин вручил орден "Родительская слава" семье из Карелии, где Валерий и Татьяна Новик воспитывают восьмерых детей.

Орден "Родительская слава" — государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента России.

Орденом награждаются родители либо усыновители, состоящие в браке, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Среди удостоенных награды – семьи из Астраханской и Ярославской областей, Карелии, Бурятии, Северной Осетии – Алании, Пермского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.