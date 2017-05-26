ВИДЕО: Рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу

Под Тверью рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу. В Интернете появилось видео той самой дороги.

По информации "Московского комсомольца", инцидент произошел в деревне Палкино: местный житель Олег Токарев снял разметку еще при свете солнца, однако уже вечером она оказалась размытой.

В комментариях пользователи предположили, что "где то рядом делали разметку на нормальной дороге, а ребятам понадобилось машину настроить, вот и съехали туда, где никому не помешает пробная разметка".

А в Ивановской области на грунтовую дорогу поставили асфальтовые "заплатки" и уже на них нанесли знаки "Осторожно: дети!", отмечает газета.