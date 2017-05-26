18:20, 26 Мая 2017
ВИДЕО: Рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу
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Под Тверью рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу. В Интернете появилось видео той самой дороги.
По информации "Московского комсомольца", инцидент произошел в деревне Палкино: местный житель Олег Токарев снял разметку еще при свете солнца, однако уже вечером она оказалась размытой.
В комментариях пользователи предположили, что "где то рядом делали разметку на нормальной дороге, а ребятам понадобилось машину настроить, вот и съехали туда, где никому не помешает пробная разметка".
А в Ивановской области на грунтовую дорогу поставили асфальтовые "заплатки" и уже на них нанесли знаки "Осторожно: дети!", отмечает газета.
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