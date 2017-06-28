ВИДЕО: Работник петрозаводского банка спустил на тотализаторе 23 млн клиентских денег

Бывший руководитель операционного офиса ПАО "Восточный экспресс банк" в Петрозаводске Сергей Шехин оказался игроком.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, Шехин, введя в заблуждение своих подчиненных, с марта 2014 года июнь 2016 года похитил деньги, принадлежащие клиентам банка, на общую сумму более 23,5 млн рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 13 жителей Петрозаводска, а также ПАО "Восточный экспресс банк". В настоящее время банк полностью возместил клиентам деньги, похищенные его недобросовестным работником.

На очередном заседании в суде выступила мама Сергея Шехина, которая рассказал, что сын примерный семьянин, известный спортсмен, неоднократный победитель республиканских и российских соревнований по легкой атлетике, большому теннису и баскетболу.

"Он мне рассказал, что регулярно похищал деньги у клиентов и играл в букмекерской конторе, делал ставки в тотализаторе на спортивные мероприятия, даже показывал мне выписки, что он переводил на счет букмекерской конторы", - сообщила мама Шехина.

Подробнее смотрите в репортаже "ГРТК "Карелия" из зала суда.