11:16, 20 Июня 2017
ВИДЕО: РенТВ показал фото подростков, которые пропали на Ладожском озере в Карелии
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Телеканал РенТВ снял сюжет о трагедии на Ладожском озере в Карелии.
В частности, в сюжете показаны фото подростков, которые плавали на Ладоге на лодке с мотором.
Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбужденил уголовное дело.
По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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