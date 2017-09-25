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Новости. Культура
07:25, 25 Сентября 2017

ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз

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Ролик ансамбля индийского танца "Маюри" набрал более 2,4 млн просмотров в сети.

Клип, снятый ансамблем "Маюри" на Древлянке в Петрозаводске, был опубликован на youtube-канале в июле этого года.

За это время его посмотрели более  2,4 млн раз.

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