07:25, 25 Сентября 2017
ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз
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Ролик ансамбля индийского танца "Маюри" набрал более 2,4 млн просмотров в сети.
Клип, снятый ансамблем "Маюри" на Древлянке в Петрозаводске, был опубликован на youtube-канале в июле этого года.
За это время его посмотрели более 2,4 млн раз.
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