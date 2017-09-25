ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз

Ролик ансамбля индийского танца "Маюри" набрал более 2,4 млн просмотров в сети.

Клип, снятый ансамблем "Маюри" на Древлянке в Петрозаводске, был опубликован на youtube-канале в июле этого года.

За это время его посмотрели более 2,4 млн раз.