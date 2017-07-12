11:36, 12 Июля 2017
ВИДЕО: Руфер-романтик прошелся по краю крыши дома в центре Петрозаводска
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Юный горожанин, который недавно читал стихи Есенина с крыши, продолжает покорять высотки Петрозаводска.
В паблике "Живой Петрозаводск" появилось очередное видео руфера, который прошел по краю крыши многоэтажки на проспекте Ленина.
Этот же экстремал в начале июня читал с крыши высотки стихи Есенина, а чуть позже покорил здание "Карелия-Маркет".
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