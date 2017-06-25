11:21, 25 Июня 2017
ВИДЕО: Салют на День города в Петрозаводске
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Под звуки классической музыки искры салюта разлетелись над Онего.
В минувшую субботу в Петрозаводске в 12 часов ночи прогремел салют в честь Дня города.
Смотрите видео Геннадия Черепанова.
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