18:20, 27 Июня 2017
ВИДЕО: Сбитый автобусом мужчина поднялся и пошел в паб
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В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как автобус сбивает жителя британского города Рединг. Однако пострадавший поднялся и вместо больницы отправился в ближайший паб.
Один из городских автобусов Рединга потерял управление посреди улицы. Водитель транспортного средства сбил пешехода и снес витрину расположенного рядом магазина. К счастью, пострадавшего при ДТП Саймона Смита отбросило в сторону, он не попал под колеса.
Позже Смит заявил, что чудом выжил, добавив, что такое везение бывает раз в жизни.
Водитель автобуса задержан не был. Журналистам не удалось получить комментария от представителей транспортной службы Рединга, сообщает сайт "Вести.ру" со ссылкой на Mirror.
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