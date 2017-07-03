ВИДЕО: Седокова представила новый эротический клип

Певица и ведущая, многодетная мать Анна Седокова представила новый провокационный клип на песню "Увлечение".

Эта первая работа звезды после рождения третьего ребенка – мальчика Гектора. Анна Седокова достаточно быстро восстановилась после сложных родов, и уже готова снова радовать поклонников новыми работами.

Клип "Увлечение" стал весьма откровенным: 34-летняя певица предстала в нескольких сексуальных образах и даже снялась обнаженной, продемонстрировав шикарную фигуру после родов. При этом Седокова призналась, что скучала по себе такой, и статус многодетной мамы вовсе не означает, что вся ее жизнь теперь крутится только вокруг пеленок.

Редакция сайта uznayvse.ru также сообщает, что поклонникам Анны ее новый клип понравился, и многие были искренне удивлены, что любимая исполнительница буквально за пару месяцев пришла в форму после беременности.