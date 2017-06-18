Сегодня – годовщина трагедии в Сямозеро, почтить память погибших детей в Карелию приедут их родственники

В воскресенье, 18 июня - ровно год как случилась страшная трагедия на Сямозере, в результате которой погибли 14 детей.

В годовщину трагедии на Сямозере во всех православных храмах Карелии пройдут панихиды.

Кроме этого, как стало известно, на место трагедии приедут родственники погибших детей. Память погибших они почтут у креста скорби, установленного на Сямозере.

Напомним, 18 июня прошлого года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.