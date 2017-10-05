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Новости. Общество
08:20, 05 Октября 2017

ВИДЕО: Северные лесные олени демонстрируют свои рога посетителям заповедника в Карелии

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Как ведут себя олени осенью, запечатлели в заповеднике "Костомукшский".

В заповеднике, созданном для сохранения северных лесных оленей, сняли на видео своих подопечных.

"На кадрах вы можете увидеть повадки оленя, характерные в осеннее время года. Самцы демонстрируют рога, чтобы показать свои достоинства - силу и красоту", - комментируют видео на странице заповедника "Костомукшский" в соцсетях.

Как пишет сайт "64 параллель", заповедник "Костомукшский" получил новый статус. Представитель ЮНЕСКО вручил сертификат Биосферного заповедника "Метсола" (Лесная страна) заповеднику и Костомукшскому городскому округу.

Церемония вручения прошла в рамках Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям 29 сентября в Сочи. В ходе пленарного заседания состоялось награждение лучших сотрудников природоохранной отрасли, а также вручение сертификатов новым российским биосферным резерватам ЮНЕСКО.

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