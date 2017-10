ВИДЕО: Скончался легендарный рок-музыкант

В США от сердечного приступа скончался 66-летний рок-певец Том Петти.

Музыканта обнаружили в его доме в Малибу в воскресенье 1 октября вечером. Он был без сознания, а пульс едва прощупывался.

После прибытия в больницу врачи констатировали, что его мозг не подает признаков активности, и решили отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил news.mail соссылкой на сайт TMZ.

Представители Тома Петти пока не давали комментариев.

Музыкант прославился благодаря таким хитам, как "American Girl", "Don’t Come Around Here No More" и "I Won’t Back Down".

Только на прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.