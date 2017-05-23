ВИДЕО: Сломавшийся автобус около получаса мешал движению транспорта по Чапаева

В районе пересечения улиц Ватутина и Чапаева в Петрозаводске сломался автобус. Движение на этом участке в течение получаса было затруднено.

Инцидент произошел во вторник в 11 часов и попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Автобус встал на проезжей части, примерно на 30 минут частично перекрыв проезд другим участникам движения.

В настоящее время нормальное движение на этом участке возобновилось, автобус уехал.