21:30, 09 Октября 2017
ВИДЕО: Смеющийся фермер сорвал съемки телеинтервью
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Ролик со смеющимся фермером, выложенный на YouTube, за короткое время набрал более 300 тысяч просмотров.
Изначально видео появилось на странице в Facebook голландского телеканала RTV Noord. Журналист хотел взять интервью у фермера, который занимается разведением кур. Однако спикер неожиданно засмеялся. Его смех оказался похож на звуки, которые издают птицы. Это довело журналиста до истерики.
Как пишет "Российская газета", пользователи тут же окрестили героя видео "куриным фермером". И отметили, что "этот джентльмен добавил радости в мир".
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