ВИДЕО: Смелого велосипедиста сбили на Чапаевском кольце

На кольце у "Сигмы" легковушка сбила велосипедиста, который ехал рано утро по пустой дороге.

В минувшую субботу 24 июня в 8.30 на верхнем Чапаевском кольце, у гипермаркета "Сигма", автоомбиль сбил велосипедиста.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Велосипедист смело выехал на пустое кольцо со стороны Древлянки, и неожиданно рядом возник автомобиль, поднимавшийся по Чапаева.

Произошло столкновение. Велосипедист был выбит из седла своего "железного коня" и оказался на асфальте, но смог собраться с силами и отойти на газон.

Девушка-водитель, поинтересовавшись состоянием велосипедиста, проводила его взглядом, когда он продолжил поездку, но уже по пешеходному тротуару.