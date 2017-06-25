Новости. Происшествия
10:55, 25 Июня 2017

ВИДЕО: Смелого велосипедиста сбили на Чапаевском кольце

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На кольце у "Сигмы" легковушка сбила велосипедиста, который ехал рано утро по пустой дороге.

В минувшую субботу 24 июня в 8.30 на верхнем Чапаевском кольце, у гипермаркета "Сигма", автоомбиль сбил велосипедиста.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Велосипедист смело выехал на пустое кольцо со стороны Древлянки, и неожиданно рядом возник автомобиль, поднимавшийся по Чапаева.

Произошло столкновение. Велосипедист был выбит из седла своего "железного коня" и оказался на асфальте, но смог собраться с силами и отойти на газон.

Девушка-водитель, поинтересовавшись состоянием велосипедиста, проводила его взглядом, когда он продолжил поездку, но уже по пешеходному тротуару.

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Комментарии

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sherman2
2017-06-25 12:45:30
sherhan2, расскажи про ПДД в данном случае...?
sherhan2
2017-06-25 12:28:04
Не смелого-а глупого,не имеющего понятия о ПДД.Каждого велосипедиста необходимо обязать сдавать экзамен по знаниям ПДД,коль уж тянет выезжать на проезжую часть наравне с автомобилями.
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