ВИДЕО: Сотрудницу Почты России, пригрозившую зарезать клиента, "как барана", уволят

Руководство Гатчинского почтамта лично будет контролировать работу отделения, с остальными работниками проведут дополнительные беседы об уровне сервиса.

Сотрудницу Почты России, допустившую грубое обращение с клиентом и пригрозившую зарезать его, "как барана", уволят. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"Руководством Гатчинского почтамта данное отделение связи взято под личный контроль. Кроме того, со всеми сотрудниками филиала будет проведён дополнительный инструктаж по клиентскому сервису и строгому соблюдению правил оказания почтовых услуг", — уточняется в сообщении.

Ранее житель Ленинградской области рассказал, что пришёл в почтовое отделение за своей посылкой, однако сотрудница учреждения обошлась с ним грубо и даже прибегла к угрозам.

"Я, конечно, был всегда шокирован от нашей почты, но сегодня я был просто обескуражен. Мне сотрудник обещал, что меня порежут, как барана. 27.05.2017 я пришел на почту за посылкой. При мне не было извещения, но был номер извещения (не трек).

Я попросил девушку посмотреть по номеру мою посылку, она тщательно стала искать, к ней подключилась еще одна, белее опытная (как я подумал), но не тут-то было, к моему сожалению. Посылку найти так и не смогли. Пришлось ехать домой, брать извещение и вернуться на почту. Ну, а дальше вы и сами все видите.

У меня есть вопросы! Кто из нас должен знать, где искать посылку? Регистрируемую и не регистрируемую! И то, что у них могут совпадать номера, я теперь это знаю.

И как поступать мне дальше? Написать заявления в полицию или подать заявление в суд в частном порядке, написать жалобу на сотрудницу, чтобы объяснили, что ей грозит уголовная статья? Или подавать сразу на почту РФ за угрозы зарезать меня, как барана!"