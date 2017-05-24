ВИДЕО: Спортсмены отправили друг друга в нокдаун на турнире по тайскому боксу

Бойцы одновременно пропустили сокрушительные удары в голову и рухнули на ринг без чувств.

Забавный случай произошёл во время турнира по тайскому боксу в Паттайе. Там двое бойцов — американец Дориан Прайс и француз Джонатан Леко умудрились отправить друг друга в нокдаун, сообщает "Лайф".