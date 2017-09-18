ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Процесс украшения автомобиля женскими прокладками попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Камера компании "Сампо.ру" запечатлела, как в 6.20 утра 18 сентября двое мужчин и девушка подошли к автомобилю, припаркованному у дома №15 по улице Энтузиастов в Петрозаводске, и начали обклеивать его женскими прокладками.

Работа заняла у них чуть более часа.

В результате хозяин Mercedes смог утром увидеть свой автомобиль, украшенный необычным образом.

Напомним, что фото обклеенного прокладками Mercedes появилось в социальной сети.