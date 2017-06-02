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14:16, 02 Июня 2017

ВИДЕО: Стало известно положение Карелии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

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Презентация прошла на специализированной утренней сессии, организованной в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика Татарстан. В первую пятерку также вошли Чувашская Республика, Москва, Тульская и Калужская области. Наилучшую динамику в двадцатке лидеров по интегральному показателю продемонстрировали Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Костромская и Московская области.

Рейтинг включает в себя четыре ключевых направления по улучшению инвестклимата: регуляторная и институциональная среда, доступность ресурсов, качество инфраструктуры и эффективность мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Рейтинг составляется на основе опросов более 400 тысяч предпринимателей и региональных экспертов по всей стране и данных статистики.

К сожалению, в Карелии наблюдается всё более обостряющийся разрыв показателей рейтингования при сравнении с лидерами, для которых, например, заданы "высокие планки": срок получения разрешения на строительство – до 129 дней, технологическое присоединение к электрическим сетям – до 90 дней. В Карелии данные показатели находятся на отметках: 187 и 491 дней соответственно. Ключевыми проблемами являются: низкий уровень развития электронных услуг (например, отсутствие "личного кабинета" заявителя, недопустимо низкая доля заявок, подданных через Интернет), высокие сроки прохождения дополнительных процедур, низкий уровень информированности участников градостроительного процесса и просто желающих ознакомиться с регламентами синхронизации электроэнергетики с документами территориального планирования.

Выявленные рейтингом-2017 "узкие места" в первую очередь указывают на административные процедуры. Однако отсутствие действенных усилий на данном направлении, которые и необходимо было предпринять при внедрении лучших практик, установленных рейтингами в 2015-2016 гг., до сих пор не позволяет предметно выделить то, что подлежит в республике совершенствованию или теперь уже полному реформированию.

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