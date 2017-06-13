ВИДЕО: Странное поведение молодой матери возмутило интернет

На YouTube опубликован видеоролик, в котом запечатлено первое слово маленького ребенка.

Примечательна реакция матери, которая не смогла сдержать эмоций после такого важного события в жизни родителя, пишет "Российская газета".



В видео показано, как мать учит ребенка разговаривать, а когда тот произносит первое слово "мама", она громко вскрикивает. Испуганный малыш начинает плакать. Ролик посмотрели почти 10 тысяч человек.

Пользователи Сети отметили, что ребенок еще не скоро решится произнести новое слово, так как был сильно напуган. В комментариях многие осудили такое эмоциональное поведение женщины.

"Знайте, что он больше никогда не скажет это слово", - написал DT.

"Бедный ребенок так испугался", - отметила Nesa Malar.

"Да ребенок просто шокирован", - подчеркнул rain3470.