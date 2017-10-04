Сын директора музея в Карелии пойман пьяным за рулем

Дан Гольденберг, который является сыном директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга, остановлен сотрудниками ГИБДД Петрозаводска за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 30 сентября в 3.46 в районе дома № 20 по улице Коммунальной сотрудники ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Kia, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы, для последующего направления в суд.

Как стало известно"Столице на Онего", за рулем автомобиля Kia находился Дан Гольденберг. Очевидцы запечатлели момент встречи нарушителя и сотрудников ДТП.

Напомним, ранее, как указано на сайте органов власти, Гольденберг Дан Михайлович являлся ведущим специалистом отдела по вопросам региональной политики администрации главы Карелии, а также был избран депутатом молодежного парламента республики.

За минувшие выходные дни (суббота, воскресенье), по информации ГИБДД города, сотрудниками ДПС Петрозаводска отстранено от управления транспортными средствами шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения.