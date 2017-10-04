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Новости. Происшествия
11:11, 04 Октября 2017

Сын директора музея в Карелии пойман пьяным за рулем

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Дан Гольденберг, который является сыном директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга, остановлен сотрудниками ГИБДД Петрозаводска за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 30 сентября в 3.46 в районе дома № 20 по улице Коммунальной сотрудники ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Kia, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы, для последующего направления в суд.

Как стало известно"Столице на Онего", за рулем автомобиля Kia находился Дан Гольденберг. Очевидцы запечатлели момент встречи нарушителя и сотрудников ДТП.

Напомним, ранее, как указано на сайте органов власти, Гольденберг Дан Михайлович являлся ведущим специалистом отдела по вопросам региональной политики администрации главы Карелии, а также был избран депутатом молодежного парламента республики.

За минувшие выходные дни (суббота, воскресенье), по информации ГИБДД города, сотрудниками ДПС Петрозаводска отстранено от управления транспортными средствами шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Попов
2017-10-04 11:48:19
Выпороть дворянского сынишку, а то ведь мог бы как алкаш Петунов кого нибудь укокошить.
однозначно
2017-10-04 11:44:34
Депутат молодежного парламента. Прям реконструкция какая-то. Кучин и компания
xxxxxxx
2017-10-04 11:48:32
однозначно, ))))) Классно , и в молодежной власти такая же хрень как и у старших товарищей))
Инженер Брунс
2017-10-04 11:43:00
яркий представитель элиты, чего тут скажешь. Он думает, что ему все можно.
Вот если папашу за проделки сынка-синего снимут с работы, вот это дело будет.
Вы лучше напишите, сколько ему штрафа впаяют и на сколько прав лишат. Вот это интересно будет... походит пешком по улице - сразу умный станет
xxxxxxx
2017-10-04 11:37:37
А при чем тут отец ,что писать плохое.
кир
2017-10-04 11:30:40
Оплошали, барин.
Неравнодушный
2017-10-04 11:27:15
Тут все пьют. В лагерях тех, кто не пил, мочили первыми.
Гость
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