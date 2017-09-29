ВИДЕО: Телеведущая начала рожать в прямом эфире

Женщина не стала прерывать программу.

У ведущей новостной программы News 4 на нью-йоркском телеканале NBC Натали Паскареллы начались роды в прямом эфире, сообщает mail.ru.

Журналистке задали вопрос по поводу неожиданного нововведения Twitter – социальная сеть планирует увеличить лимит символов в сообщениях со 140 до 280. Прежде чем ответить, Паскарелла неловко засмеялась. Ее коллеги, присутствующие в студии, ничего не заподозрили. На самом деле у ведущей, которая находилась на восьмом месяце беременности, в этот момент отошли воды.

Женщина довела выпуск новостей до конца и только после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Ее сопроводил исполнительный продюсер программы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. У пары родился сын.