"Тьфу на тебя еще раз!": Усманов записал второе видеообращение к Навальному

Миллиардер Алишер Усманов записал новое видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному.

В новом видео, размещенном в "ВКонтакте", Алишер Усманов сравнил Алексея Навального с Шариковым – героем произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце", назвав все заявления политика в свой адрес популистской демагогией и враньем, отмечает "Коммерсант".

Первое видеобращение Усманова к Навальному было размещено на прошлой неделе и связано с началом рассмотрения его судебного иска к Фонду борьбы с коррупцией.