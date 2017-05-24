10:25, 24 Мая 2017
"Тьфу на тебя еще раз!": Усманов записал второе видеообращение к Навальному
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Миллиардер Алишер Усманов записал новое видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному.
В новом видео, размещенном в "ВКонтакте", Алишер Усманов сравнил Алексея Навального с Шариковым – героем произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце", назвав все заявления политика в свой адрес популистской демагогией и враньем, отмечает "Коммерсант".
Первое видеобращение Усманова к Навальному было размещено на прошлой неделе и связано с началом рассмотрения его судебного иска к Фонду борьбы с коррупцией.
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