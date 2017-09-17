ВИДЕО: Толпа велосипедистов в касках и с фонариками устроила беспредел на Лесном проспекте

В Петрозаводске группа велосипедистов напугала водителей, промчавшись по "встречке" в темноте на Лесном проспекте.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель Петрозаводска разместил видео, на котором запечатлел, как 16 сентября в 20.48 группа велосипедистов выехала с парковки от ТРЦ "Лотос Плаза" и начала движение по встречной полосе на Лесном проспекте.

То, что увидели водители автомобилей, их напугало и возмутило: велосипедисты устроили настоящий беспредел.

"Культурных слов у меня, простите, как-то не находится, - написал водитель, - если эта куча молодёжи ещё и кем-то организована, неплохо бы собрать этих товарищей снова и ткнуть в книжку с Правилами дорожного движения, пока упоение юностью не закончилось для кого-нибудь печально. Да, вы молоды, замечательны и спортивны. Да, вы даже экипированы - на ком-то шлемы, у большинства свет спереди и красные маячки сзади. Но, чёрт возьми, всё это никак не разрешает вам ездить по встречной полосе. Ни вдоль тротуара. Ни навстречу левому ряду около разделительной. Ни наискосок. Не разрешает вываливаться под едущие авто, переехав по диагонали разделительный газон. Про переход дороги пешком, а не переезд по зебре с ветерком, прямо запрещённый ПДД, я не упоминаю, это уже мелочи. Судя по гудку у меня за спиной - э-э... сильно удивлён, скажем так, был не я один".