19:41, 16 Октября 2017
ВИДЕО: Трехлетний малыш оседлал шестиметрового питона
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Во вьетнамской провинции Тханьхоа трехлетний мальчик прокатился на гигантском питоне.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail. Ребенок в присутствии взрослых сидит на спине шестиметрового пресмыкающегося. Змея не предпринимает попыток сбросить его.
Тетя мальчика рассказала, что семья уже четыре года держит этого питона в качестве домашнего животного. "В тот день был дождь, и вода затопила край двора, — пояснила она. — Вот они и пустили туда питона поиграть и расслабиться".
Видео было снято во время наводнения, из-за которого во вьетнамских провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь эвакуировали более пяти тысяч семей. Жертвами стихии стали не менее 54 человек, 39 пропали без вести.
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