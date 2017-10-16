ВИДЕО: Трехлетний малыш оседлал шестиметрового питона

Во вьетнамской провинции Тханьхоа трехлетний мальчик прокатился на гигантском питоне.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail. Ребенок в присутствии взрослых сидит на спине шестиметрового пресмыкающегося. Змея не предпринимает попыток сбросить его.

Тетя мальчика рассказала, что семья уже четыре года держит этого питона в качестве домашнего животного. "В тот день был дождь, и вода затопила край двора, — пояснила она. — Вот они и пустили туда питона поиграть и расслабиться".

Видео было снято во время наводнения, из-за которого во вьетнамских провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь эвакуировали более пяти тысяч семей. Жертвами стихии стали не менее 54 человек, 39 пропали без вести.