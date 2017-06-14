ВИДЕО: Троллейбус и "легковушка" не поделили дорогу в Петрозаводске

Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова, обошлось без жертв.

В Сети появилось видео ДТП, которое произошло в Петрозаводске 11 июня около 21.00. Как пишет "ДТП ПТЗ", транспортные средства двигались по Лососинскому шоссе в попутном направлении: троллейбус в правой полосе движения, легковой автомобиль - в средней.

ДТП произошло, когда троллейбус двигался в прямом направлении, а легковой автомобиль совершал правый поворот на улицу Попова.

Момент аварии попал в объектив камеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".