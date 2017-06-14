07:15, 14 Июня 2017
ВИДЕО: Троллейбус и "легковушка" не поделили дорогу в Петрозаводске
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Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова, обошлось без жертв.
В Сети появилось видео ДТП, которое произошло в Петрозаводске 11 июня около 21.00. Как пишет "ДТП ПТЗ", транспортные средства двигались по Лососинскому шоссе в попутном направлении: троллейбус в правой полосе движения, легковой автомобиль - в средней.
ДТП произошло, когда троллейбус двигался в прямом направлении, а легковой автомобиль совершал правый поворот на улицу Попова.
Момент аварии попал в объектив камеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".
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