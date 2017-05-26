ВИДЕО: "Ты что, дура, прыгать собираешься?"

Случайный прохожий, поймавший выпавшую из окна 2 этажа ученицу интерната в Петрозаводске, рассказал о ЧП.

Житель столицы Карелии Борис Плесанов, который спас десятилетнюю воспитанницу интерната №23 для слабовидящих детей, поделился с журналистами ГТРК "Карелия" подробностями произошедшего.

"Ты что, дура, прыгать собираешься? Она стала отталкиваться (от подоконника – ред.), я подбежал и поймал ее. И все. Она на меня приземлилась", - скромно рассказал Борис Плесанов о своем подвиге.

Напомним, о ЧП, которое произошло 22 мая в районе 16 часов, стало известно только вчера. Десятилетняя воспитанница интерната №23 для слабовидящих детей ждала маму после окончания уроков и выпала из окна 2 этажа. Сейчас девочка находится в Детской республиканской больнице с переломом пальца ноги.

По факту ЧП в интернате проводится проверка. Прокуратура уже внесла представление об устранении нарушений закона, также планируется привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.