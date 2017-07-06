ВИДЕО: Учителя лицея №13 записали видео в защиту Васильевой в парламенте Карелии

Депутаты отказались включать в повестку вопрос по увольнению Галины Васильевой с поста директора лицея №13 на профильном комитете.

Учителя лицея №13 записали видео, стоя у зала Законодательного собрания республики, где проходило заседание комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Члены комитета отказались рассматривать вопрос по увольнению Галины Васильевой с повестки дня.

Преподаватели намеревались попросить депутатов включить в повестку дня вопрос, чтобы Минобразования и администрация города на предстоящем заседании объяснили причины увольнения директора лицея №13 Галины Васильевой.

Накануне депутаты фракции КПРФ обратились с официальным письмом, в котором содержалась аналогичная просьба.

Однако парламентарии отказались рассматривать предложение педагогов и коммунистов, после чего учителя покинули заседание комитета.

"Мы стоим у закрытых дверей, потому что люди, которых выбирал народ, отказались рассматривать наш вопрос. А это в основном представители таких партий, как "Единая Россия" и ЛДПР. Нас поддержала только фракция КПРФ. Просим всех честных и неравнодушных людей помочь нам найти правду. Призываем распространить видео о беспределе властей Карелии", - сказали пришедшие в карельский парламент педагоги.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой "циничны".