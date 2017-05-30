ВИДЕО: Ураган в Москве снес 44-метровую пирамиду

Камера видеорегистратора сняла падение пирамиды Голода во время урагана в Москве.

Пирамида была возведена в конце 1990-х по проекту российского инженера Александра Голода на Новорижском шоссе (20 км от Москвы). Никто при этом не пострадал, отмечает "Дождь".

За почти 20 лет существования пирамиды никто так и не смог ответить на вопрос, для чего она предназначена. Сам Голод говорил, что сооружение "гармонизируют структуру пространства".

На Youtube появилось видео момента падения пирамиды.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, которые приводит РИА Новости, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.