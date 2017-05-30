ВИДЕО: Ураган в Москве унес жизни 11 человек, более 150 пострадали

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в столичном регионе, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта.

Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка, сообщают РИА Новости.

В понедельник днем в Москве прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила, что в результате урагана погибли 11 человек. Утром во вторник руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего были госпитализированы почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.

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У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.