ВИДЕО: Утка с утятами остановила движение автомобилей в Петрозаводске

На Вытегорском шоссе водители остановились, чтобы пропустить утку, которая переходила дорогу с утятами.

В Петрозаводске сегодня утром, 30 мая в 9.59, на Вытегорском шоссе водители автотранспорта остановились в ожидании, пока утка с утятами перейдёт дорогу.

Этот забавный момент снял водитель на камеру видеорегистратора и разместил на страницах паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".