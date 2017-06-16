19:40, 16 Июня 2017
ВИДЕО: В Австралии полицейский разнял дерущихся собаку и кенгуру
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Жителю Австралии удалось заснять на видео стычку собаки с кенгуру и прибежавшего к ним полицейского.
Энтони Харли ехал по трассе в штате Новый Южный Уэльс, когда увидел кенгуру, нападающего на немецкую овчарку. Собака отчаянно лаяла, бросалась на сумчатое, но не предпринимала попыток его укусить, сообщает РИА Новости.
Подойти к животным он не рискнул, однако продолжил следить за "развитием событий". Спустя 20 минут к собаке и кенгуру подошел полицейский с палкой и разогнал их.
Год назад в стране произошел похожий инцидент. Кенгуру напал на домашнюю собаку и начал ее душить. На помощь псу пришел его храбрый хозяин, который набросился на сумчатое с кулаками и спас своего питомца.
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