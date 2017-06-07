10:32, 07 Июня 2017
ВИДЕО: В Карелии дорогу, которую собрались перекрыть водители из-за плохого состояния, очень быстро ремонтируют
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Очевидцы запечатлели на видео, как в Карелии дорожные рабочие очень быстро ликвидировали ямы на самом проблемном участке трассы при подъезде к Костомукше, где сегодня водители собрались проводить митинг.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы разместили видео, на котором запечатлели, как рабочие за 3 минуты отремонтировали 50 метров самом проблемной дороги под Костомукшей.
"Долгожданный ремонт дорог в Костомукше, по новым никому ранее не известным технологиям, 50 метров за три минуты", - написали авторы видео в комментариях.
Напомним, именно эту дорогу собрались сегодня вечером, 7 июня в 18.00, перекрыть водители, чтобы привлечь внимание властей к аварийному состоянию трассы.
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