ВИДЕО: В Карелии дорогу, которую собрались перекрыть водители из-за плохого состояния, очень быстро ремонтируют

Очевидцы запечатлели на видео, как в Карелии дорожные рабочие очень быстро ликвидировали ямы на самом проблемном участке трассы при подъезде к Костомукше, где сегодня водители собрались проводить митинг.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы разместили видео, на котором запечатлели, как рабочие за 3 минуты отремонтировали 50 метров самом проблемной дороги под Костомукшей.

"Долгожданный ремонт дорог в Костомукше, по новым никому ранее не известным технологиям, 50 метров за три минуты", - написали авторы видео в комментариях.

Напомним, именно эту дорогу собрались сегодня вечером, 7 июня в 18.00, перекрыть водители, чтобы привлечь внимание властей к аварийному состоянию трассы.