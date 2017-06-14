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10:08, 14 Июня 2017

ВИДЕО: В Карелии люди сняли на камеру ужасы строительства дома для переселенцев из "аварийки"

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Жители аварийного дома в Питкяранте интересуются у местной администрации: куда пропали деньги, которые были выделены на строительство нового дома.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Питкяранты, которые рассказали, что живут они в аварийном доме, где все прогнило и бегают мыши. Строительство нового дома для них заморожено. А то, что построено и как построено, оставляет желать лучшего.

Местные жители зашли на стройку и сняли недостроенный дом изнутри: все ляпы горе-строителей. Здесь и тяп-ляп положенные кирпичи, и кладка наружной стены с просветами на улицу, и текущие потолки…

"Почему в Питкяранте люди остаются жить в аварийных домах? Куда дели деньги, которые были выделены на постройку нового дома от Минстроя? – интересуются люди, - по словам питкярантской администрации, новый дом должен был быть построен и сдан людям в срок до 31 марта 2017 года. Были заключены неоднократно контракты с подрядчиками, через месяц подрядчики бросали свою работу и уезжали. До настоящего времени в Питкяранте стройка заморожена, строительства нового дома нет. Как нам жить дальше в аварийных домах, где жить уже просто невозможно: полы прогнили, с потолков льет дождь, рамы гнилые, бегают мыши, печки в нерабочем состоянии".

По словам жильцов аварийного дома в Питкяранте, они просили местную администрацию предоставить им для жилья маневренный фонд, но в ответ услышали, что такого фонда в городе просто нет.

"Вот так мы живем в Питкяранте, - написали отчаявшиеся люди, - нашей администрации на все наплевать".

"Вот видеосъемка о постройке нового дома для расселения. Посмотрите, как издеваются над людьми, куда хотят переселить, а теперь вообще все заморозили и бросили".

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Комментарии

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Неравнодушный
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Нормальная анархия, ничего особенного.
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