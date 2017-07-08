ВИДЕО: В Карелии огромный лось выбежал на дорогу прямо перед автомобилем

В Медвежьегорском районе водителю чудом удалось избежать столкновения с лосем.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещено видео, на котором водитель на регистратор запечатлел, как огромный лось перебегает дорогу прямо у него перед автомобилем.

По счастливой случайности, беды удалось избежать.