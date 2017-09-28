ВИДЕО: В Карелии от голода умирают норки

На звероферме "Пряжинское" погибло уже 140 зверьков.

Наши коллеги-журналисты "ГТРК "Карелия" побывали в Пряже на умирающем предприятии и увидели, как работники племсовхоза "Пряжинское", которые сами уже с мая не получают зарплату, пытаются спасти животных, дав им хотя бы воды.

"Погибли уже 140 норок, - сообщили сотрудники "Пряжинского", - мы выходим на работу из жалости к животным, не можем их бросить".

Напомним, ранее сотрудники племсовхоза "Пряжинское" обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что от голода у них воют коровы.

Племсовхоз АО "Пряжинское" в 2015 году был приобретен эстонским бизнесменом Айво Халлиста. В 2016 году в АО "Пряжинские" начались задержки с выплатой зарплаты и финансированием производственной деятельности компании. В июле 2017 года работники предприятия провели забастовку.

Ранее Артур Парфенчиков заявлял о том, что взял ситуацию на АО "Пряжинское" под личный контроль. Парфенчиков сообщил на своей пресс-конференции в конце августа, что если до 1 сентября задолженность по зарплате не будет погашена, то последуют "жесткие меры ответственности к менеджменту предприятия". Однако названный Парфенчиковым срок погашения долгов по зарплате АО «Пряжинское» был сорван.

Летом текущего года юрист, представляющий интересы компаний-кредиторов АО "Пряжинское", заявил в интервью изданию "Вести Карелии" о том, что имущество племсовхоза распродается перед неминуемым банкротством.