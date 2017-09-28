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Новости. Общество
09:24, 28 Сентября 2017

ВИДЕО: В Карелии от голода умирают норки

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На звероферме "Пряжинское" погибло уже 140 зверьков.

Наши коллеги-журналисты "ГТРК "Карелия" побывали в Пряже на умирающем предприятии и увидели, как работники племсовхоза "Пряжинское", которые сами уже с мая не получают зарплату, пытаются спасти животных, дав им хотя бы воды.

"Погибли уже 140 норок, - сообщили сотрудники "Пряжинского", - мы выходим на работу из жалости к животным, не можем их бросить".

Напомним, ранее сотрудники племсовхоза "Пряжинское" обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что от голода у них воют коровы.

Племсовхоз АО "Пряжинское" в 2015 году был приобретен эстонским бизнесменом Айво Халлиста. В 2016 году в АО "Пряжинские" начались задержки с выплатой зарплаты и финансированием производственной деятельности компании. В июле 2017 года работники предприятия провели забастовку.
Ранее Артур Парфенчиков заявлял о том, что взял ситуацию на АО "Пряжинское" под личный контроль. Парфенчиков сообщил на своей пресс-конференции в конце августа, что если до 1 сентября задолженность по зарплате не будет погашена, то последуют "жесткие меры ответственности к менеджменту предприятия". Однако названный Парфенчиковым срок погашения долгов по зарплате АО «Пряжинское» был сорван.

Летом текущего года юрист, представляющий интересы компаний-кредиторов АО "Пряжинское", заявил в интервью изданию "Вести Карелии" о том, что имущество племсовхоза распродается перед неминуемым банкротством.

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Комментарии

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User
2017-09-28 09:51:14
УК РФ, Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.


Не мучайте норок, отпустите их на свободу, там хоть будет шанс выжить.
кир
2017-09-28 09:41:35
Здесь норки, там свиньи, в Москве пассажиры. Совсем не знают предмета, чем и как руководят. Глубокий системный сбой.
Гарик
2017-09-28 09:33:50
Где роль главы РК ,бывшего Главы Пряжинской администрации- всем по "барабану" .Дело надо уголовное заводить против них , за халатность и бездействие
Гость
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